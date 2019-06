El primer rifirrafe entre Mónica Hoyos y Colate a causa del fuego

Todos los habitantes de ‘Cayo Paloma’ querían encender el fuego menos Colate. El superviviente decidía esperar a Albert para "no malgastar" una cerilla y su persistencia ha terminado provocando un rifirrafe con Mónica Hoyos. La concursante creía que Colate se sentía más seguro con Albert porque era un hombre y ha mostrado su (semi) desacuerdo: “De momento me parece bien, de aquí a dos semanas ya no sé si me va a parecer tan bien”. Además, el resto de ‘Señores’ no han sido tan comprensivos con el antiguo líder.