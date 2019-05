Mónica critica a Isabel Pantoja entre lágrimas: “Cuando no haces lo que ella quiere te trata como una mierda”

Mónica Hoyos se muestra muy dolida con Isabel Pantoja por su cambio de actitud desde el cambio de grupos y de isla. “Cuando tú te portas bien con alguien durante mucho tiempo y luego resulta que, como no haces lo que ella quiere, te trata como una mierda, eso no está bien”, le explicaba Mónica a Omar y Albert, sin poder contener las lágrimas, en referencia a Isabel Pantoja.