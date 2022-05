Nacho Palau se ha abierto con sus compañeros y les ha contado detalles de su relación con Miguel Bosé. El concursante de 'Supervivientes 2022' no ha dudado en expresar sus sentimientos y hablar de su ex marido.

Los concursantes de 'Playa Royal' se han sentado a los pies de la hoguera a media noche para contarse confidencias. Uno de los que se ha explayado ha sido Nacho Palau , quien ha contado a sus compañeros detalles de la relación que tuvo con el cantante Miguel Bosé : "Cuando lo conocí él tenía 37 años y yo 19 , yo me fui de casa en ese momento, por lo que he estado más con él que con mi propia familia ".

También ha querido explicar la traumática separación que vivió con el cantante: "Las cosas pasan y ya está, yo me vi desprotegido, estaba muy asustado, no entendía nada". "Aunque las cosas las veas venir, yo esperaba que me protegiera, que no acabaran las cosas como acabaron". Además, ha añadido: "Me ha costado remontarme de eso, sobre todo por mis hijos".