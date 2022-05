Kiko Matamoros está destrozado, tiene el cuerpo lleno de picaduras, el estómago no le funciona y todo lo que ingiere lo vomita . Su estado de salud cada vez es peor y sus compañeros lo cuidan y lo animan a seguir adelante.

Desde que Kiko Matamoros pisó 'Playa Fatal' su ánimo y su estado físico ha ido a peor. Los bichos no han tenido piedad con el colaborador y no puede parar de rascarse las picaduras. El malestar general que sufre le ha llevado a vomitar todo lo que come, hasta un simple coco. Además, Kiko pasa la mayoría del tiempo tumbado ya que siente mareos y muchas náuseas.