Nyno Vargas vacila a José Antonio Avilés y le 'confiesa' sus sentimientos: "Estoy enamorado de ti"

El drama de José Antonio

Antes de conocer la sorpresa que el programa le tenía preparado, Avilés se ha venido abajo mientras hablaba con Carlos Sobera : “Llevo unos días que no estoy bien”, ha confesado con lágrimas en los ojos. Después de haber discutido con prácticamente todos sus compañeros , el periodista ha asegurado que su único frente abierto a día de hoy es con Elena , aunque ese no es el motivo de su llanto : “Hay cosas que me preocupan como el tema de España ”, ha explicado.

Los vaciles de Nyno Vargas

Pero el drama se ha convertido en risa cuando José Antonio se ha reencontrado con Nyno Vargas. El cantante ha hincado la rodilla y se ha declarado en Honduras: “Estoy aquí para decirte que estoy enamorado de ti, que realmente me peleaba tanto contigo porque me gustas y solo espero que me des una oportunidad de amor”, se ha aventurado a decir.



Avilés, consciente de que su excompañero le estaba vacilando, se ha tomado el momento con humor y los dos han terminado haciendo las paces: “De amor de amigo podemos intentar arreglarlo pero de otra cosa no”, ha bromeado.



Además, Nyno le ha contado al colaborador de ‘Viva la vida’ la existencia de ‘Playa Desvalida’ y le ha hecho creer que el concurso durará seis meses: “Yo con este hombre hago las paces pero ni por todo el oro del mundo yo me tiro aquí más de cuatro meses”, ha respondido echándose las manos a la cabeza.