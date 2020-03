Nyno estalla tras perder contra Hugo la prueba de recompensa: "Me has agarrado, eso no se hace"

El juego consistía en una carrera por conseguir un tótem ya que no había suficientes para todos los concursantes. Siguiendo la dinámica del clásico juego de las sillas , los supervivientes han ido quedando eliminados y diciendo adiós a sus oportunidad de disfrutar de la cena. Ana María Aldón ha sido la primera eliminada, seguida de Ivana y de Yiya. Tras las acusaciones de la argentina y la diseñadora, Lara Álvarez ha dejado que los concursantes podían agarrarse los unos a los otros. " No está permitido darse codazos y hacerse daño, el resto sí ", ha aclarado la presentadora.

Hugo y Nyno se han clasificado para la batalla final. El uruguayo se ha proclamado vencedor agarrando al cantante, algo que este no se ha tomado nada bien. "¡Me has agarrado, eso no se puede hacer!", ha estallado. Lara ha vuelto a recalcar que lo único que no podían hacer era golpearse.