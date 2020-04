Ivana arruina la felicitación de Fani a su hijo de muy malas maneras: “Eres una falsa y deja ya de dar pena”

Fani felicita el cumpleaños a su hijo: "Estás con tu padre en casa"

Ivana recrimina a Fani haber hablado de ella a las espaldas

Fani lo niega y asegura que su compañera es un "mentirosa"

‘Supervivientes 2020’ ha dado la oportunidad a Fani de felicitar a su hijo desde la isla pero lo que pintaba como un momento entrañable se ha convertido en un auténtico campo de batalla cuando Ivana ha intervenido. La italiana le ha desvelado a Fani la existencia de ‘Playa Desvalida’ y ha saldado con ella cuentas pendientes en una ardua discusión: “Eres una falsa y se te ha visto la cara”, han sido solo algunos de los ataques de Ivana.

La felicitación de Fani

Carlos Sobera le ha pedido a la superviviente que mire a cámara y le dedique unas palabras a su hijo, que cumple años en 24 horas: “Mi vida, te amo con locura. Muchísimas felicidades. Sé que va a ser un cumpleaños difícil porque estoy a muchos kilómetros de ti pero estás en casa con tu padre, con Christopher, y estoy segura que te va a comprar una tarta”, ha empezado diciendo muy emocionada.

Fani ha confesado que estaba “nerviosa” pero “feliz” y le ha dicho a su niño, que cumple 12 años, lo mucho que le quiere: “Eres lo mejor de mi vida, el que me da fuerzas para continuar y sabes que estoy aquí por ti. No me olvides”, le ha pedido desde los Cayos Cochinos.

El encontronazo con Ivana

Acto seguido, Fani ha abierto la puerta que tenía a su lado y se ha encontrado con Ivana. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ le ha saludado muy efusiva pero Ivana solo ha tenido reproches para ella: “No te crees ni tú que estás contenta de verme. Has sido una falsa conmigo. Te he dicho que pasaras de mí y no has querido porque te convenía”.

Fani se ha sorprendido con la reacción de Ivana y ha asegurado que no necesita nada de ella para destacar en el concurso. Como respuesta, Ivana ha criticado todas las cosas que, dice, Fani ha hablado de ella a sus espaldas y le ha recriminado la discusión que tuvo con Nyno y Jorge la semana pasada: “Has sido muy falsa y la gente se ha dado cuenta y te ha visto la cara”.