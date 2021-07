Antonio David Flores, marido de Olga, también escribió unas palabras a la concursante que la inflaron de ánimos. "Te enviamos toda la fuerza del mundo. Sigue fuerte, no te rindas. No te imaginas cómo disfrutamos viéndote haciendo las pruebas y las que liamos en casa cuando las ganas. Eres la reina de la noria. Gracias por todos los momentos y no olvides una cosa: A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca", le transmitió.