Por eso se emocionó a más no poder cuando el Pirata Morgan le anunció en un pergamino que podría tener con ella a sus familiares vía carta. En 'Supervivientes: Tierra de nadie' veíamos un adelanto , donde Olga leía "Hola Oa, soy tu niño" y posteriormente Tom y Gianmarco releían: "A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca" . En el plató, Carlos Sobera desvelaba que esta frase va firmada por Antonio David Flores , marido de la superviviente.

El presentador no pudo evitar preguntarle a Rocío Flores. "Esa es una frase que ha escrito él, deberíais preguntarle porque a mí no me corresponde. Yo hablo y contesto sobre lo que hablo yo", sentenciaba. "En cualquier caso tiene una relación directa con la famosa frase que todos estamos pensando", apuntó después Sobera. Aún así, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco cree que las cartas darán ánimo a Olga y no contenido para pensar en lo de fuera.