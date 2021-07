Lara Sajen se ha abierto en canal con Lola y le confesado lo que piensa sobre Gianmarco: "Yo fui la que dije que Gianmarco es un falso. Cuando se le caiga la careta las que van a sufrir son Olga y Melyssa. Es la persona más egoísta y más asquerosa que he visto . Ha traído su hermano un plato de Bolognesi y se lo comió solo. Tenía un coco y solo lo dividió entre Alejandro y él", cuenta.

" Gianmarco hablaba mucho con Carlos le contó un montón de cosas poniendo verde a Melyssa y Olga. Por ejemplo de Melyssa dijo Carlos se acercaba a ella por los seguidores que tenía, quería ver como se sacaban estratégicamente a Olga… Él lo escuchaba y no decía nada . Cuando llegó el desayuno empezó a rajar y a contar a Olga y Melyssa todo lo que había dicho. Se le va a caer la careta y el circo encima", se ha despachado la cantante contra el italiano.

"Persona más calculadora, más egoísta, más fría y más falsa es Gianmarco. Hay algo en él, en su mirada, en su forma de actuar, que no me siento cómoda. Está con una lupa conmigo. Si abro un coco porque lo abro, sino porque no lo abro, está siempre pendiente de lo que hago. Como compañero creo que deja mucho de desear", se ha sincerado la concursante.