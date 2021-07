"Están criados sin odio, sin rencor, lo hemos hecho lo mejor posible. Se nos han hecho tan duros todos estos años, tan difícil y ahora se juzga a mi marido con lo que ha sufrido y lo que ha luchado y no lo sabe nadie lo que ha llorado ese hombre. No podemos decir nada, no podemos hablar, pero si antes era fuerte, ahora soy mucho más fuerte y no voy a dejar que nadie pisotee a mi gente, nadie, te lo juro de verdad, nadie", aseguraba la malagueña.