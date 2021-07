Olga Moreno rompe a llorar tras ganar la prueba de recompensa: "Me siento vacía y sucia"

Olga Moreno ha ganado tres recompensas en un prueba de infarto en 'Supervivientes'

La concursante se ha derrumbado por el robo del cacao a Melyssa Pinto

Olga Moreno, entre lágrimas: "Es la peor semana del concurso"

Chicos y chicas se han enfrentado a una prueba de equilibrio y azar. Por turnos, han tenido que ir atravesando una yincana sosteniendo una pelota con un palo. Cuantas más bolas consiguieran, más oportunidades tenían de llevarse las espectaculares recompensas.

Olga Moreno ha sido la afortunada que más recompensas se ha llevado, en concreto tres. Pero su victoria ha sido de lo más agridulce, ya que la victoria se ha visto ensombrecida por su robo a Melyssa Pinto. La mujer de Antonio David Flores se ha derrumbado y no ha podido ocultar las lágrimas.

“Me ha pasado algo con una amiga y es la peor semana del concurso. Me siento vacía y me siento sucia, no soy así”, decía Olga Moreno. “No voy a hablar del tema y no quiero llorar más”, añadía.

“He pedido disculpas a Melyssa y ella es para comérsela. Me ha dicho que necesita su tiempo y la entiendo, la respeto y tiene toda la razón. Asumo la culpa, la gente que me cnoce sabe que lo doy todo, pero no sé qué me está pasando aquí, tengo mucha hambre”, remataba.

La reacción de Melyssa a las lágrimas de Olga Moreno

La extronista de ‘MyHyV’ ha respondido a las palabras de Olga Moreno: “Lo he hablado con ella. Al principio me quedé en shock, después entré en enfado y ahora me siento triste”, decía Melyssa Pinto. “Yo la quiero y no le quiero hacer daño, pero soy una persona a la que le cuesta mucho confiar en la gente”, decía.

“Lo que me gustaría es que, fuera de aquí, ella me busque y me demuestre que me quiere de verdad. (…) Ha sido un acto fruto de la situación extrema y no quiero dañarla”, remataba.

Los demás ganadores de la prueba de recompensa

Olga Moreno no ha sido la única que ha saboreado la victoria en la prueba de recompensa. Alejandro Albalá ha tenido mucha suerte y ha conseguido un plato de jamón serrano y baleadas.