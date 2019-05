Omar se pone serio con Colate: “Como me vuelvas a decir que recoja la ropa vamos a tener un problema”

Al día siguiente, Colate seguía con la misma manía y acabó por sacar de quicio a Omar. “Si me vuelves a decir que haga algo, voy a dejar las cosas aquí solo por jo***”, le contestaba Omar visiblemente enfadado. “Si me lo vuelves a decir vamos a tener un problema. Si me vuelves a repetir que recoja las cosas vamos a tener un p*** problema”, continuaba Omar amenazante.