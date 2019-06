Omar conquista a Isabel Pantoja en 10 sencillos pasos

No hay cosa que más le guste a una suegra que compartir aficiones con su yerno o nuera. Pantoja no iba a ser menos, a la artista le gusta compartir aficiones con su familia y si quieres formar parte de ella tienes cumplir sus requisitos. Omar con Isabel canta, da palmas, baila flamenco en la playa y, la verdad, que se lo están pasando de maravilla.

Omar ha aprendido que si no quiere tener ningún conflicto con la 'suegri' tiene que evitar cualquier tipo de enfrentamiento. Por eso, cuando Pantoja se encaró con el cantante mientras pescaba con Aneth, el cantante supo medir muy bien los tiempos para no entrar en una discusión que no iba a ninguna parte. Sin embargo, ahora son inseparables.

La vida de Chabelita está marcada por las constantes traiciones de sus ex, algo que no gusta nada a Pantoja. Por eso, cuando la madre critica la actitud de su niña, Omar supo perfectamente cómo adentrarse en la conversación, dar 'palos' a los muchachos, mandar un recadito a su ex (sin pasarse) y dejar claro que él no es como los demás.