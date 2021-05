Alejandro, Lara y Olga estaban en la gloria, y no podían dejar de repetir lo increíblemente rico que estaba el alimento, e incluso emitieron algún que otro grito. AL resto de concursantes, no les hizo ninguna gracia ver como los premiados comían y ellos no. “Por estas cosas me quiero ir a mi casa. No quiero tener que llorar porque los demás coman queso y yo no, es que no quiero”, confesaba Melyssa al borde del llanto. “Es normal que estemos jodidísimos, están comiendo en nuestra cara”, apuntaba Alexia.