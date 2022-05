Modelo, originaria de Venezuela, afincada en Italia y con dos realities en sus espaldas en el país vecino. Esos fueron los primeros datos que supimos de Mariana Rodríguez , la séptima concursante confirmada de 'Supervivientes 2022'. Pero no son los únicos, ya que también se sabe que la joven mantiene una relación desde hace un año con Gianmaria Coccoluto , un deportista italiano con el que presume de amor en Instagram.

Pero el joven no solo trabaja como deportista de élite y es que también ha posado como modelo en la campaña de una conocida marca de ropa interior. Pero no lo hizo solo, ya que estuvo acompañado por su novia, la concursante de 'Supervivientes 2022' Mariana Rodríguez. "No está mal probar algo 'nuevo'", confesó Coccoluto cuando salieron las primeras fotos de la campaña en su perfil de Instagram, donde acumula casi 39.000 seguidores y donde comparte principalmente vídeos haciendo kitesurf.