Cristian y Avilés protagonizan el enfrentamiento más tenso de la edición: "No te me vuelvas a acercar así"

"Eres un macarra", le recriminó el colaborador de 'Viva la vida' al navarro

Cristian Suescun ha tenido problemas con sus compañeros a la hora de repartir el espacio para dormir. "No puedes ser cómo fuiste a noche, no puedes dar ese por c*** por no querer dormir al lado de un compañero. Levantaste a seis personas para dormir en una esterilla tu solo", le recriminó Rocío Flores.

"Eres un caradura no eres capaz de estar en un concurso de supervivencia y aguantar que un compañero te dé sin querer con la pierna. Vas a coger la comida el último como que me llamo José Antonio", le aseguró el colaborador de 'Viva la vida'.

"¿Tú me vas a mandar a mí? No me manda ni mi padre ni mi madre ni Dios y me vas a mandar tú", respondió Cristian. "Eres un palmero, te gusta acercarte a la gominola y al pez gordo. Te trataba como un p*** trapo y tú ibas detrás de ella como un corderito", ha dicho haciendo referencia a Rocío Flores.

"Una persona que ha sido capaz de vender lo que tú has vendido no me extraña que tengas la desfachatez de decirme lo que me estás diciendo. Si quieres cuando vuelvas a España te sientas a en un plató a tirarte la mierda y la miseria con tu madre"

"¡No me chilles!", gritó el de Pamplona acercando su cara a pocos centímetros de la de su compañero. "A mí no te me vuelvas a acercar así", le pidió él.