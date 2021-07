En 'Sobreviviré, after show', hemos hablado sobre las dos caras de la fama, y para ello contamos con una experta en rostros conocidos , Pilar Yuste. La representante ha hablado abiertamente sobre los famosos españoles y ha puesto un ejemplo de los que llevan bien ser reconocidos, y quienes no.

Tras la emisión de 'Supervivientes', Nagore Robles y un listado de colaboradores de alta categoría te espera en Miteleplus para continuar la fiesta con 'Sobreviviré, after show'. No te pierdas entrevistas exclusivas, divertidos juegos y confesiones de infarto. ¡La noche no termina todavía! La aventura continúa en 'Sobreviviré, after show'.