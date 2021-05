El rifirrafe entre Alexia Rivas y el hermano de Carlos Alba: "Me has insultado llamándome cayo malayo"

Tras ser expulsada de 'Supervivientes' Alexia Rivas desvela que Carlos Alba llevaba años mandándole mensajes

La periodista explica que no quería que esta información saliera a la luz

Victorio, hermano de Carlos y Alexia coinciden en plató y tienen su primer encontronazo

Alexia Rivas, tras ser expulsada de 'Supervivientes' y viajar de Honduras a España, llegaba a plató y aseguraba que antes de entrar a concurso y varios años atrás, Carlos Alba le había estando mandando numerosos mensajes a través de las redes sociales.

Alexia Rivas asegura que Carlos Alba le mandaba mensajes

"Me da pena porque no quería que saliera a la luz, estoy más nerviosa que nunca", así aseguraba Alexia que no era su intención que esta información se conociera y reconocía que ella nunca había contestado a estos textos porque el concursante no le gustaba. Pese a afirmar que no quería hablar del tema, la periodista terminaba confirmando que alguno de los mensajes eran con intención de poder quedar, algo que no ha gustado nada a la familia de Carlos Alba ni a su pareja de más de una década.

El primer encontronazo entre el hermano del concursante y la periodista

Victorio, el hermano gemelo de Carlos Alba y Alexia, se encontraban en el plató de la gala. No hacían falta más de unos minutos para que llevara el primer encontronazo entre ambos. La periodista defendía a Lara Sajen y aprovechaba para dar un zasca a Carlos, después de que su hermano hablase de la superviviente: "Igual es la única valiente de decir las cosas porque 'SV' no es como otros programas que tiene cámaras 24 horas y tu hermano aprovechaba las excursiones para soltar, al igual que cuando no había cámaras".

Victorio pide perdón a Alexia por llamarle "cayo malayo'