“Si no la tira no se queda a gusto”, ha dicho por lo bajo Rocío Flores. La exconcursante de ‘Supervivientes’ ha hecho una férrea defensa de Olga Moreno, con la que lleva años conviviendo. “Es una persona que no va a tener problemas con ninguno de sus compañeros. Se caracteriza por ser una persona bastante empática, sensible y es muy buena gente”, afirmó.