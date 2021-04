Tom, Olga Moreno, Lola y Gianmarco son los primeros nominados de la edición

Gianmarco y Tom Brusse ya han tenido sus primeros roces en la convivencia

Melyssa y Lola se han puesto de parte del italiano

'Supervivientes 2021' ya ha comenzado, y los primeros roces han empezado a surgir entre los concursantes. Es el caso de Gianmarco y Tom Brusse, quienes no parecen haber hecho muy buenas migas en el reality.

"He dicho que tu hablabas de mí a las espaldas", ha comenzado diciéndole el ex de Melyssa al italiano. "Yo vengo a hablar contigo. ¿Crees que hablo de ti por qué me interesas?", se ha sorprendido él. "Habla de ti, no hables de mí. Yo te conté unas cosas para ver si ibas a hablar, y lo hiciste", le ha explicado el francés.

"Sueltas la cosa, escondes la mano y ya está, a mí sinceramente...", ha comentado Gianmarco. "No quiero decir el por qué, te lo diré luego tranquilo", ha respondido él. "A mí nunca me ha sacado el tema de que ha hablado contigo, ni me ha cotilleado de ti, ni de nadie", ha intervenido Lola. Melyssa también daba la razón al ex concursante de 'Gran Hermano': "Yo le pregunte de qué habíais hablado y no me lo quiso decir".

"¿Entonces por qué me preguntaste que si en nuestra relación yo estaba cansado así? Hace dos días hablé con él de si yo después de dos o tres meses me cansaba de mis parejas en general", ha desvelado Tom. "Tú me dijiste que te cansabas de las mujeres a los meses y yo te dije que me parecía fatal. Porque una persona que viene aquí y dice eso, no me gusta. Si tú te cansas es tu problema, estás en tu derecho", dijo el ex de Adara.