Jorge Javier hace llorar a Rocío Flores con una reflexión sobre su papel como hija: “Si yo fuera tu madre me encantaría verte hablando así de mí”

Rocío Flores se arrepiente de haber hablado del distanciamiento con su madre en la isla

La concursante reconoce que le “martiriza” pensar qué opinará Rocío Carrasco de su concurso

Jorge Javier la tranquiliza: “Solo has pedido una reconciliación y tendido puentes”

Rocío Flores se ha desahogado en ‘Supervivientes 2020’ sobre el distanciamiento con su madre y ha repetido en varias ocasiones que le encantaría reconciliarse con ella.

La concursante se ha desnudado emocionalmente pero tanta confesión le ha hecho pensar que, quizá, su madre no se haya tomado nada bien que la haya mentado en el concurso.

Algo con lo que Jorge Javier Vázquez no ha estado de acuerdo: “En ningún momento has dicho nada en contra de ella”

La preocupación de Rocío respecto a su madre

Durante la última gala de ‘SV: Tierra de Nadie’ , Rocío se enfrentó al ‘puente de las emociones’ y habló de lo duro que era estar tan distanciada de su madre. La hija de Rocío Flores dejó una puerta abierta a la reconciliación pero, en su vuelta a la isla, se arrepintió de haber mostrado sus sentimientos.

“Me siento mal por haberlo exteriorizado (...) Es una parte de mí que estoy muy acostumbrada a llevarla siempre yo y no quiero que mi madre se piense que he hecho este concurso hablando de ella. Me siento mal”, les decía a Ana María Aldón y Barranco en su vuelta a la playa bastante preocupada.

Rocío reconocía también que es una persona muy orgullosa y que le cuesta dar su brazo a torcer: “Soy muy cabezona, incluso con mi padre cuando me enfado me voy a la cama sin darle un beso y sin decirle te quiero”, ponía como ejemplo arrepentida.

La reflexión de Jorge

Tras ver las imágenes desde ‘La Palapa’, Rocío continuaba con el mismo pensamiento.

“He intentado hacer el concurso siendo yo y no quería que la opinión en mi casa fuera que he venido aquí a hablar de mi familia y de mis padres. Esa era mi angustia. No quiero hacer daño”.

Pero Jorge Javier no ha estado para nada de acuerdo y le ha explicado que, bajo su punto de vista, Rocío Carrasco no tiene nada que echarle en cara de su paso por Honduras.

“Yo, si fuera tu madre y hubiera visto tu concurso, me hubiese encantado que una hija mía hubiese hablado así de mí, aunque llevara años sin verla por lo motivos que yo desconozco. Tampoco sé cómo fue la cosa porque te lo he intentado preguntar muchas veces pero nunca me has dicho nada”.

Rocío, emocionada, ha agradecido al presentador sus palabras y ha reconocido que le “martiriza” pensar qué opinara su madre de su concurso.