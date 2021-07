"Ojalá salgas victoriosa esta noche porque te lo mereces como superviviente y como persona. Has demostrado con creces que nada se te resiste, has dado todo de ti, te has dejado la piel en Honduras, la fuerza física y mental que has demostrado tener no es ni medio normal, ojalá yo fuese igual de fuerte que tú", comienza el mensaje de Rocío Flores a Olga Moreno.