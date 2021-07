La mujer de Antonio David Flores ha conseguido vencer a Lola, Melyssa y Gianmarco en tres intensos televotos y se ha convertido en la dueña del cheque de los 200.000 euros . "No me lo creo...", repetía muy emocionada tras conocer que había sido la vencedora del concurso.

A su llegada a plató, ha sido recibida por Rocío Flores, con quien se ha fundido en un tierno abrazo. "Te lo mereces. Que maquina eres de verdad. Estamos tan orgullosos del concurso que has hecho, has hecho un pedazo de concurso pase lo que pase", le ha asegurado. "Me he acordado de ti todos los días", ha respondido la malagueña.