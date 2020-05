Rocío Flores le confiesa a Barranco un problema físico: “Me voy a tener que operar”

En plena conversación con Barranco, la hija de Antonio David le confesó algo a su amigo mientras se quitaba la camiseta: “Me duelen los brazos que no te puedes hacer una idea, tengo los hombros hechos polvo… me voy a tener que operar de verdad porque me duelen un huevo. Si los tenía jo*** antes, me los he terminado de jo*** aquí”.