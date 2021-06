¡Necesitábamos más y aquí lo tenemos! Pero atención porque 'Sobreviviré: after show' cambia esta semana de días así que ponte la alarma. El programa más loco, descarado y sin censuras conducido por Nagore Robles nos brinda esta semana aún más fiesta. Toma nota:

El miércoles tenemos en mitele PLUS el acceso exclusivo a la reunión de Nagore con los colaboradores e influencers más extrovertidos justo después de 'Supervivientes: Tierra de nadie' . Cuando acabe la gala, no te quedes con ganas de más y conéctate al programa más libre de tabúes.

Y el jueves, ¡doble sesión! El gamberrismo empieza a las 21.30 horas en mitele PLUS antes de ver la nueva gala de 'Supervivientes' a las 22.00 horas en Telecinco. Pero como nos sabrá a poco, la diversión continúa alrededor 02.00 horas , cuando Jorge Javier Vázquez clausure la gala.

Salseos, 'stalkeos' y mucho 'twerking', en 'Sobreviviré: after show'

Vete calentando para nuevos momentazos en mitele PLUS. Nagore Robles y los streamers e influencers más polifacéticos se atreven con todo. El 'twerking' es un 'must' del programa; pero si hay que enseñar el culo a la luna para hacer un ritual por San Juan, pues también se hace.

Además, no puedes perderte todos los salseos que se comentarán y lo último visto en las redes sociales. Nagore Robles, por ejemplo, se atrevió a poner voz al momento 'drama ON' de Adara tras su ruptura.

No te pierdas qué nos depararán los nuevos programas y no esperes que te lo cuenten. Si te has perdido algún momentazo o quieres revivir estos desenfrenos, ¡pincha aquí y dale al play!