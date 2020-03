El golpe bajo de Sofía Suescun contra Bea: "Tenías miedo a que saliera la macarra que llevas dentro"

En su defensa, Bea ha reconocido que nunca ha gritado durante el reality y que, quizá, eso le ha restado autoridad en el grupo: “Yo he dado mi opinión pero, como no gritaba, no se me hacía caso. He sentido que mis compañeros no me escuchaban por hablar bien. En muchas cosas he tenido la razón y el tiempo me lo ha dado”, ha explicado sin querer entrar en una guerra directa contra Sofía: “Son todos unos ansias, tu hermanito incluido, ¡que allí todos hemos pasado hambre”, ha recalcado indignada.