Adara mueve ficha contra Ivana: se sigue en redes sociales con su cuñada y enemiga, Wanda Icardi

La relación de Ivana con su cuñada

Aunque Ivana no se ha pronunciado en el reality sobre su cuñada, en Italia es sabido que su relación no es nada buena. Según publicó la revista Lecturas, Wanda llegó a demandar a Ivana “por difamación” después de que la concursante dijera que, si su hermano no fuera futbolista, Wanda no habría iniciado una relación con él. Además, durante su participación en la versión italiana de ‘Gran Hermano’, Ivana también señaló a Wanda como la responsable de la mala relación con su hermano, Mauro Icardi.