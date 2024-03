El momento más duro de Arantxa del Sol: duerme sola y sin apoyo de sus compañeros

Arantxa del Sol está atravesando su peor momento en esta edición y confiesa estar durmiendo sola

Alba Renai trae los Supersecretos de la semana: de las lágrimas de Rubén Torres al momento más duro de Arantxa del Sol

Alba Renai trae todos los 'Supersecretos' de esta edición y muestra algo que nadie ha visto: el momento más duro de Arantxa del Sol. La concursante ataviesa su peor momento y se rompe al hablar con Blanca y Kike.

Arantxa del Sol no puede más, está a punto de tirar la toalla y confiesa que es el momento más difícil desde que está en Honduras. A la concursante se le está haciendo muy duro no salir de Playa Condena y cuenta a Blanca Manchón no poder más.

En un momento de derrumbe, en plena valla, Arantxa del Sol cuenta a su compañera de otra playa que está "durmiendo sola". Blanca no se lo podía creer e intenta animarla, pero la protagonista le cuenta más detalles mientras se le rompe la voz por la tristeza: "Todos se han ido para allá a dormir y yo allí no puedo, me abrasaron los mosquitos...". La concursante, casi entre lágrimas, intenta explicarle cómo se encuentra.