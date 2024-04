La vida en 'Supervivientes' cambia constantemente. El temporal es clave para que la convivencia sea tranquila o se convierta en un auténtico huracán. Pero lo que no esperaba Laura Matamoros es que recibiese una visita nocturna y fuese atacada sin piedad.

Laura Matamoros despertó en Playa Limbo y se quedó sin palabras al ver lo que le había ocurrido. De hecho, le pregunta a Arantxa del Sol ayuda: "¿Tengo algo en el ojo? Que no lo puedo abrir...". La compañera, al mirarle a la cara, alucina: "Uy, ¡pues tienes un picotazo!".

"Para variar me ha tenido que picar un bicho, a mí, ¡todos a mí!", se enfada la concursante mientras se tumba en la arena. Kiko Jiménez ve el ojo de la concursante y no puede esconder su sorpresa: "Dios , lo tienes hinchadísimo , estás con el ojo de pipa".

La concursante, dejando las bromas a un lado, confiesa a sus compañeros que "no puedo abrir el ojo, me pesa muchísimo". "Me duele el ojo", termina diciendo sobre lo que le había ocurrido mientras dormía.