La discusión de Miri y Arkano por culpa del robo del cojín: "Lo hiciste para salvarte el culo, me tomas por tonto"

Tras la gala, Miri no se encontraba bien en la isla, amaneció muy afectada y pidió consejo a Marieta. Ésta no se mordió la lengua y le fue clara: "Tú ya has pedido perdón, si él quiere perdonarte, bien . Y si no, pues no. Ya sabemos que fue una broma". Miri, bastante afectada, dice: "Es que no entiendo por qué él quiere seguir con el bucle".

Arkano no da crédito con que no haya unas disculpas, por lo que le comenta: "Miri, es que cuando no me lo reconoces, pues considero que me estás tomando por tonto". Tras esto, la concursante confiesa: "No lo estaba haciendo, hice un juego de palabras para salvar mi culo, para no decir que la culpa era de Kiko, Marieta y mía".