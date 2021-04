‘Supervivientes’ propone ‘Una aventura extrema’ con Sofía Suescun en exclusiva en mitele PLUS

Contenido exclusivo y conexiones en directo desde Honduras

Mitele PLUS, la plataforma digital líder de los grupos audiovisuales españoles en consumo de vídeo Mitele PLUS ha superado este mes las 208.000 suscripciones tras registrar un incremento de suscripciones del 90% en el primer trimestre de 2021.

Las series más vistas de la televisión en abierto, los programas de mayor éxito, el cine español más taquillero y la oferta deportiva gratuita más completa, en Mitele PLUS

Junto a los contenidos exclusivos de ‘Supervivientes’, Mitele PLUS cuenta con los contenidos más vistos de la televisión en nuestro país: todos los programas de producción propia de Mediaset España como ‘El programa de Ana Rosa’, ‘Sálvame’, ‘Ya es mediodía’, ‘Cuatro al día’, ‘First Dates’, ‘Socialité’, ‘Planeta Calleja’, y próximamente ‘Supervivientes’ o ‘El Precio Justo’; sus ediciones de Informativos Telecinco; ficción nacional y extranjera como ‘La que se avecina’, ‘Caronte’, ‘Love is in the air’, ‘Mi hogar mi destino’, ‘Matrimonio por sorpresa’, ‘Dulce venganza’, ‘Erkenci Kus’, ‘Kara Sevda’, ‘Trampa de amor’, ‘Te alquilo mi amor’, ‘Sühan’, ‘Hayat’ y ‘Totalmente diva’; una selección de películas producidas por Telecinco Cinema que ocupan un lugar destacado entre las más vistas y galardonadas de la historia del cine español como ‘Adú’, ‘Perfectos desconocidos’, ‘Tadeo Jones’, ‘Un monstruo viene a verme’ o ‘El Secreto de Marrowbone’, así como numerosos docusoaps, miniseries, concursos y talents shows.