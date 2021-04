Tom y Melyssa salieron juntos de la mano de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

La pareja puso fin a su relación tras la infidelidad de Tom a Melyssa en 'La isla de las tentaciones'

"Para mí ya no existes", le ha dejado claro Melyssa a su ex

La relación de entre Tom y Melyssa está siendo toda una montaña rusa en 'Supervivientes 2021'. La expareja pasa rápidamente de la risa al llanto. Si recientemente éramos testigos de cómo recordaban sus noches de pasión cuando estaban juntos, ahora asistimos a una brutal pelea entre los habitantes de Isla del Pirata Morgan.

"Nunca te he visto discutir con alguien, nunca", aseguraba el francés. "¿Peor discutir en qué sentido?", ha querido saber ella. "Nada, no sé, por cualquier cosa, no sé", comentaba él. "Es que a mí me cuesta, yo me tengo que enfadar mucho para discutir con alguien", explicaba ella.

"Pero conmigo sí", ha asegurado él. "Contigo tenía un motivo", le ha dejado claro la extronista. "Me parece una tontería discutir, prefiero un debate y decir lo que pienso, si es un motivo pequeño, si estoy enfadada, me enfado de verdad, no hace falta que lo diga porque la gente ya lo ha visto, pero tiene que ser una persona que me importe y un motivo que me duela mucho", añadía.

Poco a poco, la de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' iba enfadándose cada vez más. "Si hablo de verdad, con mi verdad, tú tendrás la tuya, no tengo que pensar", ha dicho Melyssa. "Claro, si debatimos en español me hundes, pero si hablamos en francés, te hundo yo", ha respondido el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' provocando el estallido de su ex.