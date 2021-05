Tom Brusse, Valeria Marini, Lara Sajen, Sylvia Pantoja y Agustín Bravo, nominados de 'Supervivientes 2021'

Agustín, Lara y Sylvia han tenido la nominación directa por ser lacayos

Tom Brusse recibe la nominación del líder, Gianmarco Onestini

Valeria ha sido la más nominada por sus compañeros

Tras la eliminación y la expulsión de Alexia Rivas, los supervivientes han vuelto a enfrentar nuevas nominaciones. Gianmarco Onestini, como líder tras ganar la prueba contra Melyssa Pinto, consiguió la inmunidad.

Melyssa Pinto: Mi nominación va para Tom. Lo he dicho antes en la conversación que habéis visto con Gianmarco. No me ha gustado todo lo que ha pasado.

Olga Moreno: Valeria. Quiero decir que no es la palabra que 'no la soporto', porque todo se puede soportar, pero hay cosas que los principios de una persna no puede existir.

Omar Sánchez: Como cada nominación y cada jueves, a Valeria.

Tom Brusse: A Olga.

Carlos Alba: Alejandro. Me cae superbien pero es un poco flojito. A ver si sale en la nominación y le sale el espíritu. El otro día me metía con Tom, porque se metía mucho con él, pero me he dado cuenta de que es flojete.

Valeria Marini: Olga porque yo intenté hablar con ella. Ella siempre hace cosas por detrás. Se ríe por detrás y yo quiero compartir toda la felicidad y Olga, no sé por qué, no me trata bien.

Alejandro Albalá: Iba a nominar a Tom pero nomino a Valeria porque quiero empatizar con él porque me ha pasado lo mismo, además también en este programa.

Lara y Sylvia, por haber logrado privilegios en una de las pruebas de recompensa, pudieron votar en estas nominaciones:

Lara Sajen: Carlos.

Sylvia Pantoja: Alejandro.

El nominado del grupo, por tanto, era Valeria Marini, que se sumaba a la palestra de nominaciones junto a Lara Sajen, Agustín Bravo y Sylvia Pantoja por ser los tres lacayos. Gianmarco Onestini dio su voto a Tom Brusse porque no le había gustado lo que había visto esta semana: "Me gustan las personas sinceras", dijo.