Sandra y Tom Brusse rompieron su relación en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Melyssa no se cree la ruptura y piensa que se trata de una táctica para salir en televisión

La expareja ha protagonizado un tenso enfrentamiento

Sandra Pica viajó hasta honduras para poner fin a su historia de amor con Tom Brusse. Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' protagonizaron una dramática ruptura, que sin embargo, no todos los participantes del reality terminan de creerse.

"Escuchas comentarios como de relación y crees que te están tomando el pelo. Si son unas vacaciones que hubiera venido mi novio. He tenido que llevarme bien con dos personas que estaban rompiendo cuando al final no es así", le comentaba Melyssa a Gianmarco. Molesta con la situación, la extronista decidía sincerarse con su exnovio:

"Me ha parecido todo un poco ridículo, que el día de mi cumpleaños se haga eso... Creía que estabais mal pero si la visita era para pasar unos días aquí…", le ha dicho. "Creo que tienes rabia porque mi novia está aquí y el tuyo no. No puedes decir que lo que está haciendo ella es un montaje", ha respondido él.

"Te lo dije directamente a ti en tu cara sin que nadie nos escuchara. Eres un mentiroso y la gente lo sabe. Lo que quieres es esto, que la gente te vea", aseguraba ella. "No hables mal de mi novia, porque para hacer un montaje así hay que estar muy enfermo. Tienes un rencor a mí desde el pasado, olvídame. Tienes que superar nuestra relación", ha brotado el empresario.

"No volvería contigo aunque no estuvieses con ella, y no me hagas hablar", le ha advertido ella.