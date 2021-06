Olga Moreno ha provocado el estallido de Tom mencionando a la madre del concursante

El marroquí se ha enfadado como nunca en la isla

Olga ha roto a llorar muy disgustada

Olga y Tom han tenido un brutal desencuentro en Playa Uva. Todo ha comenzado cunado Gianmarco ha preguntado al marroquí, si había dicho algo sobre él a la mujer de Antonio David.

"Todo el mundo pensaba eso de ti, que te acercabas a las chicas porque era tu papel. Por lo que pasó en ‘Gran Hermano’. En Cayo Paloma estuvimos, Olga, yo y una tercera persona que no voy a nombrar. Cuando estuviste muy cercano con Olga ella vino y dijo: ¿Pensáis que a fuera se va a notar algo raro? Punto y final", le ha contado el exparticipante de 'La casa fuerte'.

"Ostras, de verdad. Que me caiga un rayo ahora mismo. Tú me dijist: ‘Ya sabes que Gianmarco es un rompe matrimonios, no te acerques tanto a él cuando haya cámaras’. Me pareció una gilipollez. Lo que pasa es que te entran celos", se ha defendido Olga. "¿Por qué manipulas a la gente así?", le ha preguntado Brusse.

"No me llames manipuladora, no me toques la fibra. No soy estratega. No metas a mi familia, no metas a nadie. Estas jugando con mi familia diciendo que se iba a mal interpretar", ha protestado la malagueña. "Nos lo dijiste a mí y a otra persona, a Marta", ha desvelado el ex de Melyssa.

"Has metido a Marta, has metido a Gianmarco, a Mely, a tu madre. ¿A quién vas a meter más?", ha estallado la concursante. "¡Eh, eh, a mi madre déjala. No hables de mi madre, no pronuncies a mi madre. Con mi madre nadie se mete!", ha brotado Tom Brusse.

Tras la discusión, Olga se venía totalmente abajo y se sinceraba con sus compañeros. "Ahora que si yo me he metido con su madre. Como sabe lo que hay fuera, me quiere meter la mierda. No sabe cómo echarme la mierda encima. Siempre está igual. ¿Qué hago yo? ¿Juego contra él? Menos mal que soy una persona que va siempre de frente", lloraba amargamente la superviviente.