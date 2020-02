Vicky Larraz, sexta concursante confirmada de ‘Supervivientes 2020’

La cantante del conocido grupo ‘Olé Olé’ vuelve a la televisión y acepta el reto de ‘Supervivientes 2020’. Vicky Larraz se convierte en la sexta concursante confirmada de la edición y pone rumbo a Honduras dispuesta a enseñar su lado más desconocido: “Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas”, ha celebrado en su vídeo de presentación.