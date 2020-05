Yiya, última expulsada, deja a Jorge Javier con los pelos de punta tras su confesión: "No sabéis cuánta gente me he llevado por delante"

Yiya se marcha totalmente reconciliada con Rocío

Yiya confesaba entonces que las fuerzas le flaqueaban pero no quería manifestarlo públicamente por todos los compañeros que quedaban en el concurso, por los que habían sido expulsados y por los que no habían tenido la oportunidad de participar.

La confesión de Yiya deja a Jorge Javier "con los pelos de punta"

"Creo que jugaste mal tus cartas. Entraste con la intención de ser la mala de la edición pero era un rol que no te iba porque no eres mala. Conforme han ido pasando los días y las semanas te has despojado de caretas. Has sido una superviviente estupenda y merecerías haber llegado mucho más lejos. Tenías poca confianza en ti misma y te saboteabas para decir 'me voy'. Todos queríamos que te quedases, has sido una concursante extraordinaria", le decía el presentador consiguiendo emocionarla.