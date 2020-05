Rocío Flores y Yiya se vuelven "comadres": "Ya no es florero, ahora es flower"

Nuevas "comadres" en Honduras

Además, la concursante ha tenido un detalle con la nieta de Rocío Jurado ( que esta semana no podía comer nada que estuviera cocinado con el fuego ) y le ha preparado un arroz en remojo con agua salada para que coja más sabor. “Lo he puesto amor”, ha bromeado Yiya. “¿No le has echado ningún escupitajo no?”, respondía Rocío en coña.

Abren las puertas a una amistad

Jorge Javier Vázquez les ha preguntado en ‘ La Palapa ’ si se veían continuando con su buena relación fuera del reality y las dos han confirmado que sí. “Si algo he hecho en este concurso ha sido evolucionar y he aprendido a dejar lo malo a un lado e intentar tener un acercamiento con ella, por lo que estoy orgullosa tanto de mí como de ella en esta semana porque la verdad es que hemos iniciado un acercamiento que ha sido en positivo ”.

Yiya ha asegurado que la intención es "mutua" y que ha descubierto cosas en Rocío que le han sorprendido para bien: “Si me voy de aquí hoy incluso puedo llegar a acordarme de ella y en positivo. Quizá con anterioridad me hubiera planteado tener una relación cordial por no verme abocada al castigo pero ahora lo hago porque me sale, porque ve que tiene cosas guays. Ya no es florero, ahora es flower”.