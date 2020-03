Lista de concursantes expulsados de 'Supervivientes' 2020

Bea Retamal

Beatriz Retamal ha sido la primer concursante expulsada de 'Supervivientes' 2020. La valenciana se ha enfrentado a Antonio Pavón, Yiya y Vicky Larraz. "Agradezco la súper experiencia, para mí dos semanas han sido suficiente. De lo único que me arrepiento es de haber sido tan cabezona y de no haber querido meter la cabeza en el mar. Por lo demás doy las gracias, estoy súper contenta y lo que yo necesitaba lo he conseguido. Esta noche espero que me pongan una hamburguesa muy grande, no lo sé. Estoy muy contenta Jorge", dijo muy emocionada.