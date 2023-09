Lolita Flores será una de las colaboradoras de 'TardeAR': "Me apetece mucho venir"

La cantante es la próxima protagonista de 'El musical de tu vida', en Telecinco

Ana Rosa Quintana asegura que lleva un amuleto que le dio Lolita hace más de 20 años

Lolita Flores vuelve a las tablas con su regreso en un nuevo montaje teatral, pero también vuelve a la televisión con su colaboración en 'TardeAR'. La cantante así lo revelaba en su entrevista con Ana Rosa Quintana.

“Eres la mujer orquesta”, le decía Ana Rosa Quintana y Lolita asentía: “Me falta tirarme en globo”. La actriz nos hablaba de su nuevo montaje teatral, su gira y su debut en la sala grande del Teatro Español.

La presentadora y la cantante seguían con su conversación cuando Ana Rosa recordaba que Lolita ha sido "muy afortunada en amores” pero ella negaba: “No, me han querido mucho, también he tenido otros que he amado y yo no he amado y otros que he amado con locura y me han amado de aquella manera”, compartía.

"Estoy abierta pero no de par en par, tengo una rendijita", añadía. Lolita no tiene pareja, no tiene novio, tiene amigos con los que sabe y lo pasa bien pero ahora está muy centrada en su trabajo, en el teatro y también en su familia y en su casa, pero sobre todo, en hacer ”lo que me da la gana”, decía. "Duermo sola en una cama de 1.80 que tengo el mando, la table, el mando de la Smart tv, gracias a Dios no vivo de alquiler, no tengo grandes cosas", explicaba.