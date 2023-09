Manuel Díaz 'El Cordobés' habla por primera vez en televisión del reencuentro con su padre: "Lo que me ha regalado mi padre es mi lucha"

Ana Rosa Quintana confiesa que el torero le avisó de que algo ocurría en su vida antes de que se conociera la noticia del reencuentro con su padre

Manuel Díaz 'El Cordobés' asegura que será su padre quien le corte la coleta

Manuel Díaz será colaborador de 'TardeAR'

Manuel Díaz 'El Cordobés' habla del reencuentro con su padre en 'TardeAR'. Es la primera vez que el torero habla en televisión de este momento, nos cuenta cómo empezó su lucha y confiesa que no guarda rencor. Además, nos hemos enterado de que Ana Rosa Quintana sabía algo... Y, al final de la entrevista, la presentadora ofrecía al torero convertirse en colaborador del programa.

Manuel Díaz asegura que está “recuperado” tras la grave cogida que sufrió y Ana Rosa le decía: “Los toreros sois humanoides, no sois humanos”, pero él negaba y es que cree que lo más importante es “tener ganas de curarse”.

El mensaje del torero a su madre

Antes de nada, el torero enviaba un mensaje a su madre: “Hemos conseguido muchas cosas juntos y las vamos a seguir consiguiendo. Te quiero madre”. Y, hablando de ella, la presentadora incidía en que su madre nunca le ha inculcado ningún rencor hacia su padre: “Que un hijo crea a su madre es lo más importante para una madre y yo siempre la he creído”.

De la verdad de ambos ha hecho “un legado” y recordaba cuando su madre le dijo algo que cambió su vida: “Un día hace muchos años, cuando era un crío, vivía en Madrid y mi madre me dijo ‘Vámonos’, pregunté a dónde y me dijo ‘a buscar a tu padre”. Para él supuso madurar “sí o sí” porque de pronto pasó de oír “rumores” a enfrentarse a “una verdad”: “Aquello que siempre me habían ocultado se convertía en una realidad, empecé a buscarlo y lo he logrado”.

Manuel Díaz 'El Cordobés' nos habla del reencuentro con su padre

Lo más importante para Manuel es que su padre también le ha encontrado a él porque el encuentro ha sido “mutuo” y le define como el ser más “maravilloso”, “increíble” y “fantástico” con el que ha estado.

Ana Rosa Quintana sabía algo

Ana Rosa recordaba que, cuando aún no se había recuperado, coincidió en un evento con el torero y él le avanzó algo, pero le pidió que le guardara el secreto: “Me dijiste ‘está pasando una cosa maravillosa pero te pido que no lo digas, me dijiste un poco más, que no lo dijera y yo me callé porque entendí que era tu momento y que nadie te lo podía quitar”.

Ha sido una lucha muy larga, muy dura, pero Manuel no guarda ni una pizca de rencor y es que ha aprendido a verlo como algo positivo: “Me ha ayudado tanto, él me ha ayudado tanto a mí que no se lo podría pagar en tres vidas. Me ha hecho como soy, lo que me ha regalado a mí mi padre es mi lucha. Es el aprender a luchar, a sentir, a ser mejor cada día, a no tener rencor a nada, a aceptar”.

Además, nos contaba que se va a producir un momento muy especial en el que el su padre será el encargado de cortarle la coleta.

Manuel Díaz 'El Cordobés' será colaborador de 'TardeAR'