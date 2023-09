El mensaje de Nano, autor del vídeo viral sobre los jóvenes: "Cuando vean que han tomado el camino correcto y que hacen feliz a sus madres, se van a sentir llenos con ellos mismos"

Tiene 22 años y dos trabajos con los que ayuda a mantener a su familia

David, más conocido como Nano, ha convertido en viral un vídeo en el que pedía a los jóvenes que siguieran el camino correcto

"Yo soy el padre de la familia, mi hermana me lama papá", contaba David

Nano se ha hecho viral con el vídeo que publicó en redes sociales. Y es que no entendía cómo los jóvenes cuyas familias no tienen problemas económicos desperdician su dinero en fiestas o en salidas con amigos: "Os creéis calle y calle no es eso, calle es cuidar a tu familia", decía. El protagonista nos visita en 'TardeAR' y, además de contarnos su dura historia junto a su madre, lanzaba un mensaje.

La dura infancia de David y la historia de su madre

Tras este perfil está David, un chico de 22 años que ayuda a mantener a los suyos: "Yo soy el padre de la familia, mi hermana me lama papá". Su vida ha sido muy difícil y lo que ha vivido le ha hecho madurar a marchas forzadas.

Junto a él estaba Verena, su madre, que no ha tenido suerte en su vida y, en particular, en sus relaciones sentimentales. El padre de David de su hermano tenía problemas con el alcohol y se que cuando los niños eran muy pequeños. Luego tuvo otra pareja, un amigo de Verena, del que no podía esperar lo que luego pasó.

"Me apuñaló", nos decía ella y es que intentaba evitar que agrediese a sus hijos: “Se volvió loco, murió su madre y empezó a pagarlo con nosotros, nos pegaba palizas, nos colgaba de un cuarto piso para castigarnos, a las cuatro de la mañana nos levantaba para tirarnos por las escaleras…”

El mensaje que lanza Nano a los jóvenes

David tiene sus ideas muy claras, siempre ha publicado cosas relacionadas con su familia aunque nunca había sido tan directo como en su última publicación: "Mi mensaje va en los dos sentidos, para los que lo tienen todo y no lo aprovechan pero yo no me creo único, sé que hay muchos chavales como yo y el mensaje también va para ellos, para que sepan que no están solos, que son unos luchadores y que sigan así que consigan sus metas, van a conseguir lo que se propongan y que ayuden en casa a su familia, que es lo más importante".

El objetivo de David: "Quiero ayudar a jóvenes que no saben qué hacer ahora"

Tras la gran repercusión que han tenido sus palabras en redes, David tiene claro que quiere continuar por el mismo camino: "Quiero seguir haciendo vídeos, motivando a jóvenes, que llegue a muchos padres y abuelos que sus nietos o hijos lo estén haciendo mal para que le enseñen los vídeos y haga pensar a los jóvenes. Sobre todo, quiero ayudar a jóvenes que no saben qué hacer ahora, qué camino tomar y que vean qué camino es el bueno de verdad".

"Cuando vean que han tomado el camino correcto, que hacen feliz a sus madres, se van a sentir llenos con ellos mismos y van a ver que es posible todo", decía arrancando el aplauso del público.