La firma de Ana Rosa: "Señor presidente, yo le creí cuando nos dijo que nunca habría amnistía porque era inconstitucional, espero que no haya cambiado de idea"

Ana Rosa ha querido citar algunos ejemplos, dando el nombre y la declaración de algunos miembros del Gobierno que se han pronunciado sobre este tema: "Grande-Marlaska: la amnistía no está recogida en nuestro ordenamiento jurídico. Carmen Calvo: la amnistía no es planteable en un Estado constitucional democrático. Izeta: con nosotros no va a haber amnistía. Salvador Illa: lo repito para que quede claro, no va a haber amnistía. Pedro Sánchez: la amnistía es algo que este Gobierno no va a aceptar, me comprometo a traer a Puigdemont y que rinda cuentas ante la justicia'. Ahora trabaja para la amnistía aunque sus guionistas le den otro nombre".