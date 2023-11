Rumores, ausencias y presiones: lo que sabemos de la supuesta crisis de Sergio Ramos y Pilar Rubio

En mitad de rumores de crisis de la pareja, Marisa Martín Blázquez dio un paso más en 'Vamos a ver' con esta información: "Sergio podría tener otro tipo de relación con alguien más. Hay gente que apunta que podría haber estado con alguien más y hasta se habla de un nombre concreto que de momento no quiero citar".

Sin embargo, hay quien resta importancia a esta ausencia, como Cristina Tárrega, que considera a Sergio Ramos como parte de su familia: “Hay momentos en los que tú vas a ir un acto y te puedes indisponer incluso hasta discutir y dejar de ir a un acto. Eso no significa que tú hayas terminado una relación y tengas otra”.

Antonio Montero nos daba más datos en 'TardeAR', cree que es "impensable" que Pilar Rubio no acudiera a este evento "en circunstancias normales": "Se dice que ella igual tenía un proyecto de trabajo. Esa tarde estaba en El Corte Inglés con los niños (...) Ella no fue porque no le dio la gana, porque está enfadada o porque habrá querido ella poner de manifiesto esta tensión familiar".