El motivo de la ausencia de Pilar Rubio en los Grammy junto a Sergio Ramos: "Esa tarde estaba en un centro comercial con los niños"

La crisis de Sergio Ramos y Pilar Rubio es "real" . O al menos, eso ha asegurado Marisa Martín Blázquez en 'Vamos a ver' , después de que el futbolista acudiese a los Grammy a entregar uno de los premios y no fuera acompañado de Pilar Rubio. Antonio Montero ha contado en 'TardeAR' la última hora de la pareja, además de su actual momento sentimental.

"Hace tres meses por lo menos que tenemos un nombre encima de la mesa" , ha comenzado diciendo Montero, pero es prudente, puesto que hay que "contrastar y trabajar. Es un nombre que a Pilar le podría molestar esa amistad o 'relación'. A lo mejor ella no lo conocía y ahora le ha llegado a sus oídos". Hay que recordar que ya adelantó Marisa Martín Blázquez en 'Vamos a ver' que Sergio Ramos podría estar viéndose con otra mujer.

No obstante, Antonio Montero matiza que "es muy difícil meterse en la vida de las personas y en el tipo de relación que tienen. Son matrimonios que son empresas y proyectos de vida". A su vez, según el colaborador de 'Tardear', para el futbolista Sergio Ramos una separación supone un proyecto de vida de muchos años. "Que de repente por algo que pase en ese matrimonio... las cosas hay que pensarlas con cabeza y con un poco de tiempo".

Respecto a la ausencia de Pilar Rubio en los Grammy, asegura que "es impensable que ella no hubiera ido en circunstancias normales. Se dice que ella igual tenía un proyecto de trabajo. Esa tarde estaba en El Corte Inglés con los niños". Añade que tiene una persona de confianza que vio a la presentadora, actriz y modelo española. "Ella no fue porque no le dio la gana, porque está enfadada o porque habrá querido ella poner de manifiesto esta tensión familiar".