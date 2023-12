Exclusiva| El impactante testimonio del taxista secuestrado por un hombre armado: "Iba a matar policías, a hacer una masacre"

Este taxista grabó su propio secuestro, le dio tiempo a negociar con su secuestrador y a llamar a la policía para avisar de lo que estaba ocurriendo y que todo no acabase en una masacre.

“Creo que él iba con la intención de matar, iba a tiro fijo de que quería matar policía”, ha comenzado relatando el taxista desde nuestro plató, donde afirma que nunca se ha visto en una situación como esta y nos relata cómo actuó: “Lo primero que hice fue llamar por teléfono a la central y diciendo lo que estaba pasando, que estaba con un hombre armado que iba a la comisaria a matar policías. Nosotros tenemos GPS y dije que me guiaran por este. Solo quería tomar venganza porque se le había llevado el coche la grúa, él decía que le tenían que poner una multa pero no llevarse su coche. Llevaba unas copas de más, no sé si iba del todo borracho”.