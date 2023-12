Unos hijos piden desesperados recuperar a su madre, de 77 años: acusan a su novio de embaucarla y engañarla

Los ha encontrado comiendo en el restaurante de la estación de autobuses y narraba: “La he visto bien, sé que la tiene bien cuidada, pero la he visto un poco decaída, más delgada también y con mucho miedo, asustadilla, no es capaz de hablarme o mantenerme la mirada a los ojos, la mira así con los ojos muy abiertos”.