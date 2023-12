Fabiola Martínez se cansa de que le pregunten por Bertín Osborne: "Ya está bien"

Bertín Osborne ha vuelto a hablar y, aunque no alude ni al embarazo de Gabriela Guillén ni a otros rumores, sí que hace unas insinuaciones que han hecho estafar a Gabriela, a pocos días de dar a luz. Además, Fabiola Martínez nos ha hablado de cómo era su relación y parece molesta con que le pregunten sobre las actuales polémicas del artista.

"No es de recibo, ya está bien", se quejaba Fabiola en sus declaraciones a 'ABC'. Sin embargo, sí que recuerda que se conocieron en la grabación de un videoclip y que a quien le gustaba su música era a su madre: "Cómo le iba a decir a mi madre, si es su amor platónico".

Es más, explicaba que él no se quería casar, pero ella quería ser madre dentro del matrimonio: "En un principio no quería, pero con el tiempo lo pensó mejor 'eres muy joven, no te puedo pedir que renuncies a la maternidad".