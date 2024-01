Bárbara Rey está en tratamiento médico y también de vuelta a los escenarios: Las contradicciones del estado de salud de la vedette

Bárbara Rey no está atravesando buenos momentos. Aunque veíamos a la vedette de vuelta a los escenarios y cantando ‘Los hombres para mí’ hace unos días, su hija Sofía Cristo asegura que su madre está bajo tratamiento médico.

En declaraciones que ha dado la vedette a los medios, asegura que para ella mostrarse bien en los escenarios es su prioridad, sin importar cuál sea su estado de salud: “Cuando estoy en un escenario es importantísimo, es mi profesión. He estado en muchos momentos de mi vida malos en el escenario y no he dejado que se vea ni transmitirlo al público”.